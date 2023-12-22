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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تصدم المواطنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار وكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، والجميع يسأل هل الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، أم سترتفع.

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سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050، أي 100 دولار في ساعات  قليلة.


وأوضح أن المواطنين ترى في الذهب مخزن قيمة جيد، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.


وأشار إلي أن مبادرة صفر جمارك، ستساهم في شكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.
 

شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين

 أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن الزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلي أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، موضحًا أن الكثير كان يحول المدخرات لـ الذهب، ولكن بعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلي أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، وأن ارتفاع أسعار الذهب العالمي يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.


وقدمت الإعلامية هند النعسانى خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3411 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2558 جنيها للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23880 جنيها.

 

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