التموين: هبوط أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة مرهون بحالة واحدة| شاهد

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.



وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050، أي 100 دولار في ساعات قليلة.



وأوضح أن المواطنين ترى في الذهب مخزن قيمة جيد، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.



وأشار إلي أن مبادرة صفر جمارك، ستساهم في شكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.

