بـ علم الأهلي| احتفال جنوني لـ كولر عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجماهير؛ بعد الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وظهر كولر مرتديا علم النادي الأهلي، وذهب للاحتفال مع الجماهير بذلك الفوز، حيث كرر المارد الاحمر الإنجاز للمرة الرابعة في تاريخه.

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، مساء اليوم الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.