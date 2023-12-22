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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة يُطالب بآلية دولية لمراقبة الأوضاع الإنسانية فى غزة

مندوب مصر
مندوب مصر

أشاد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنجاح مجلس الأمن الدولي اليوم، في اعتماد مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزيادة حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

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وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في مجلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه يتعين على السكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، تعيين منسق للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار وتنسيق المساعدات وإنشاء آلية أممية إنسانية تعمل داخل القطاع تحت راية الأمم المتحدة تحتمي بها الآلية وتعمل تحت إشرافها.

أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهدف من هذه الآليةـ هو التعامل مع الكارثة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة  للشهر الثالث على التوالي جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع: "أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وبعتثها في الأمم المتحدة للجهود الدؤوبة التي قامت بها في التشاور المكثف مع دول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الأممية وصولًا لاعتماد هذا القرار وبذل كافة السبل لإنجاحه".

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