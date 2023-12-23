عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 3045 جنيها.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب أمس|فيديو

ارتفاع اسعار الذهب
ارتفاع اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع  مساء امس الجمعة 22-12-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 30يوم الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو250جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2065 دولار للاوقية .وشهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 250جنيه للجرام  على مدار الـ 30 يوم الماضية.
وقال محمد فريد احد تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3475 وعيار 21 وصل سعره الي 3045 وعيار 18 الي 2597 جنيه.

وأشار فريد إلى  أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي  قيمة  الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها  حسب شكل المشغولات ووزنها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853588939897685&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO

أسعار الذهب الأعيرة الذهبية السبائك الذهب المشغولات الذهبية جرام الذهب عيار 24 سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب عيار مصنعية مشغولات الذهب محمد فريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

أستاذ جامعي: النهر الصناعي بطول 114 كيلو يوسع الرقعة الزراعية.. فيديو

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

صرف الإسكندرية: أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة اليوم السبت

خالد النبوي: رفضت دور الإرهابي .. ولهذا السبب توقف مسلسل مصطفي محمود

حجز وحدات مشروع جنة القاهرة الجديدة للصحفيين في هذا البنك فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ