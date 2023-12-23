عيار 21 بـ 3045 جنيها.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب أمس|فيديو

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس الجمعة 22-12-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 30يوم الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو250جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2065 دولار للاوقية .وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 250جنيه للجرام على مدار الـ 30 يوم الماضية.

وقال محمد فريد احد تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3475 وعيار 21 وصل سعره الي 3045 وعيار 18 الي 2597 جنيه.

وأشار فريد إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي قيمة الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها حسب شكل المشغولات ووزنها.

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