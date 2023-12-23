منتخب الشباب يواصل تدريباته على فترتين لاختبار المحترفين ومزدوجي الجنسية

خاض اللاعبون المحترفون ومزدوجي الجنسية مرانهم الثالث اليوم خلال المعسكر الخاص المقام حاليا بالقاهرة، بقيادة وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.

أقيم المران على فترتين، بالملعب الفرعي لفندق الاقامة حيث تم تقسيم اللاعبين المتواجدين بالمعسكر وعددهم 40 لاعبا ، إلى مجموعتين كل منها 20 لاعبا حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة اللاعبين وتقييمهم بشكل جيد عن قرب.

وانطلق الأربعاء الماضي معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة ، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، علي الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .



ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.