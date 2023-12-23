تصل لـ 70 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لأرخص سيارة عائلية في مصر

تعتبر السيارة DFSK جلوري Glory 330S من ارخص السيارات العائلية المطروحة في المصري، على الرغم من ارتفاع اسعارها الرسمية من جديد، حيث شهدت زيادة تراوحت بين 50 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه، لعدد من الفئات المتوافرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة DFSK جلوري Glory 330S في السوق المصري بعد الزيادات الجديدة، وابرز المواصفات الفنية.

السيارة DFSK جلوري Glory 330S العائلية

مواصفات السيارة DFSK جلوري Glory 330S

السيارة DFSK جلوري Glory 330S العائلية

تضم السيارة DFSK جلوري Glory 330S محرك 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا، وناقل سرعات 5 غيار مانيوال مع تقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى محرك 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا، وتضم السيارة مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، وعجلة قيادة باور.

السيارة DFSK جلوري Glory 330S العائلية

طول السيارة 4365 مم.

عرض السيارة 1720 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1790 مم.

مستوى ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 170 مم.

طول قاعدة العجلات 2725 مم.

السيارة DFSK جلوري Glory 330S العائلية

اسعار السيارة DFSK جلوري Glory 330S العائلية بعد زيادات ديسمبر 2023، وغياب للفئة الثالثة والخامسة.

الفئة الأولى DFSK جلوري Glory 330S بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية DFSK جلوري Glory 330S بسعر 670 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الرابعة DFSK جلوري Glory 330S بسعر 695 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.