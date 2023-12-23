ارتفاع معدل إصابات كورونا عالميا.. وتحذير من الصحة العالمية

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم .

وأوضح التقرير أن الصحة العالمية أعلنت أن الإصابات بكورونا وصلت إلى مليون إصابة في آخر 28 يوما.

وتابع التقرير أن روسيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 28 الف إصابة .

وأكمل التقرير أن قارة أفريقيا شهد الارتفاع الأكبر في عدد الحالات المصابة بنسبة 77 % .

ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وصل لمرحلة التكيف مع الإنسان لكن هذا لا يعني أنه توقف عن التحور.