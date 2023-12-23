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سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد، تغطية عن أزمة الذهب في السوق، حيث شهدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة، حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم نجد سعرا جديدا، حيث وصل سعر عيار 18 لأكثر من 2500 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها في وقت سابق، وعيار 21 سجل 3035 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24  3469 جنيها للجرام، ويعتبر هذا  العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ، ليصل إلى حوالي 24280 جنيها للبيع.

ومن جهته، قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وأكد، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 جنها لـ 2050 جنيها، أي 100 دولار في ساعات قليلة، وأن المواطنين يرون في الذهب المُخزن قيمة جيدة، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار، وسيكون هناك انخفاض؛ في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

https://www.youtube.com/watch?v=6qwGa-nDRUE

وتطرق أيضا للحديث عن  مبادرة “صفر جمارك”، وقال إنها ستسهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.

وفي نفس السياق أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاما قياسية وتاريخية، وأن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل، فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

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