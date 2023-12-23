السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات إلى غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية ، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.

وتأمل الخارجية السعودية، أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة للوصول إلى وقف الحرب وحماية المدنيين.

كما طلبت المملكة السعودية، عبر بيان خارجيتها، المجتمع الدولي، بوضع حد فوري لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الخارجية السعودية ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن لإدخال مساعدات إنسانية فورا إلى غزة.