عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

صدى البلد

حضرت الفنانة رزان مغربي حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت رزان مغربى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان أسود مجسم كشف عن قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

وانطلقت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 14 ديسمبر، واستمرت حتى 1 من نفس الشهر، وتم إلغاء الاحتفالات تضامنًا مع أهالي غزة، وحرص أغلب النجوم على ارتداء ملابس سوداء.

وكان آخر أعمال رزان مغربي مشاركتها في مسلسل "الضاحك الباكي" عن قصة نجيب الريحاني.

IMG_4432
IMG_4432
IMG_4431
IMG_4431
IMG_4430
IMG_4430
IMG_4429
IMG_4429
IMG_4428
IMG_4428
IMG_4427
IMG_4427
اعمال رزان مغربى الفنانة رزان مغربي هرجان الجونة السينمائي هرجان الجونة ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

موضوعات متعلقة

أضرار الجبنة الموتزاريلا

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

فوائد خارقة لتناول الفلفل الألوان.. أبرزها الحفاظ على الوزن

وفري فلوسك.. طريقة عمل البسطرمة في المنزل

أهمها للحوامل.. فوائد مذهلة لتناول البنجر

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

ترشيحاتنا

يعلم رتم المباريات جيدا ولا أواجه معه مشكلة.. فيتوريا يشيد بلاعب الزمالك

فيتوريا يكشف سبب ضم محمد صبحي وفتوح لمعسكر منتخب مصر

بدون صلاح.. تعليق ناري من فيتوريا على مستقبل الكرة المصرية بعد 10 أعوام

جدل بسبب فتوى روسية تبيح التداول والعملات الرقمية

رغم إيقافهما بالزمالك.. فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي للمنتخب

انفجار مسيرة قرب سفينة بمحيط باب المندب في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ