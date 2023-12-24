بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

حضرت الفنانة رزان مغربي حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت رزان مغربى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان أسود مجسم كشف عن قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

وانطلقت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 14 ديسمبر، واستمرت حتى 1 من نفس الشهر، وتم إلغاء الاحتفالات تضامنًا مع أهالي غزة، وحرص أغلب النجوم على ارتداء ملابس سوداء.

وكان آخر أعمال رزان مغربي مشاركتها في مسلسل "الضاحك الباكي" عن قصة نجيب الريحاني.

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