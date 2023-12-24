عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس تحرير سوداني: الفتيات يتعرضن للانتهاك أمام أعين أهاليهم وصمت عالمي غريب

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي عماد سنوسي، رئيس تحرير جريدة نبض السودان، أن الأحوال تدهور يوما تلو الآخر بالسودان، منوها بأن السودانيين ما بين نازح ولاجئ في دول الجوار والولايات، بالإضافة إلى نقص بعض المستلزمات الضرورية للحياة لديهم.

وأوضح "سنوسي"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي مصطفى شردي المذاع على قناة الحياة، أن هناك هجمات متواصلة من قبل ميليشيات الدعم السريع لترويع الأمنيين وترحيلهم وإجبارهم على إخلاء منازلهم من أجل احتلالها، مؤكدا أن هناك ممارسات سيئة تمارس بحق السودانيين وخاصة الفتيات.

ونوه "سنوسي"، بأن الفتيات السودانيات يتعرضن لاغتصاب أمام أعين أهاليهم، معقبا: "كل هذه الأشياء حدثت أمام صمت عالمي غريب ولم تتحرك أي دولة تحرك إيجابي سوى مصر".

وواصل، أن للأسف تحركات مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي غير ملموسة على مستوى القضية السودانية، لافتا إلى أن السودان تحتاج إلى قرارات بالوقت الحالي وليست بيانات، بالإضافة إلى حاجتها إلى بصمات واضحة فيما يحدث بها، مشيدا بدور مصر تجاه القضية السودانية وما بذلته من مجهود.

تدخل أجنبي

ولفت، إلى أن ما يعيشه السودان اليوم عبارة عن تدخل أجنبي وتجول القضية بعد كونها سودانية إلى المجتمع الدولي، وإدارتها من قبل بعض المحاور الدولية والتي لديها مصالح في السودان.
 

السودان السودانيين مصر مجلس الأمن الدولي القضية السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

رئيس تحرير سوداني: الفتيات يتعرضن للانتهاك أمام أعين أهاليهم وصمت عالمي غريب

آداب التعامل مع الميت.. كيفية الغسل وصفة الماء

في حالة حبس زوجك كيف تطلبين الطلاق.. أنت تسأل والقانون يجيب

البنتاجون: إيران أطلقت الطائرة المسيرة في سواحل الهند لمهاجمة سفينة إسرائيلية

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

حسن المستكاوي: أداء الأهلي خلال مباريات بطولة كأس العالم للأندية كان الأجمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ