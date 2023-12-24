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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف الفن القبطي يحتفل بعيد الميلاد المجيد

المتحف القبطي
المتحف القبطي

تحت عنوان "قصة ميلاد عجيب"، ينظم المتحف القبطي معرضاً أثرياً مؤقتاً لمدة شهر، يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تحكي روائع الفن القبطي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض يضم 13 قطعة أثرية مختلفة، من بينها مجموعة من المخطوطات، والأيقونات، والمعادن، والنسيج، والأخشاب، والتي تلقي الضوء على مشاهد نادرة ومختلفة من حدث الميلاد المجيد، من بينها أيقونة تمثل بشارة الملاك غبريال للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، ومبخرة من البرونز تمثل أحداثا مختلفة من حياة السيد المسيح منها مشهد البشارة والميلاد، بالإضافة إلى مخطوط السنكسار باللغة العربية الذي يوضح أيام الصوم والأعياد وتقرأ منه الصلوات بالكنيسة ويحوي يوم 29 كيهك تذكار ميلاد السيد المسيح.

كما يضم المعرض أيقونة مميزة ونادرة تصور مشاهد مختلفة من حياة القديس نيقولاوس والمعروف بسانتا كلوز، ومخطوطا يحتوي على مدائح للسيدة العذراء مريم، ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، وقطعة من النسيج تصور ملاك يحمل إكليلاً.

وعلى هامش المعرض، يقدم المتحف فقرات من الألعاب للأطفال يقدمها فريق Animation Team for kids، وفريق بابا نويل، بالإضافة إلى ورش عمل فنية لتنفيذ أشكال هدايا لشجرة عيد الميلاد.
 

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المتحف القبطي قصة ميلاد عجيب المتحف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الاحتفال بعيد الميلاد السيد المسيح

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