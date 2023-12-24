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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

170 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع  المنتهي مساء السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية  بالبورصة العالمية بنسبة 1.6 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

 يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، ما عزز من  التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة بنحو 3 مرات على الأقل في 2024. 

 

أسعار الذهب 


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا.

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 واختتم التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا.
 

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3030 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية.
 

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، أحد مقاييس التضخم الرئيسية، إلى 3.1% في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو  3.2% في أكتوبر، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.
 

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي، الفائدة من دون تغييرعند نطاق 5.25%-5.5%، وذلك في آخر اجتماعات السياسة النقدية للعام الجاري.

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