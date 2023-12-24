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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

صدى البلد

 أسعار الذهب اليوم  شهدت هدوء نسبي بعد أن سجلت أعلى مستوى لها نهاية معاملات الاسبوع الماضي، وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار سط ضبابية المشهد.

أسعار الذهب اليوم 

وكانت أسعار الذهب  استقرت عند أعلى مستوى لها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3050 جنيهًا بدون مصنعية.

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الحكومة تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه 

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,463 شراء 3,486
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,174 شراء 3,195
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,030 شراء 3,050
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,597 شراء 2,614
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,020 شراء 2,033
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,731 شراء 1,743
الاونصةبيع 107,695 شراء 108,406
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 24,240 شراء 24,400
الكيلوبيع 3,462,857 شراء 3,485,714

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، مستهل تعاملات اليوم الاحد 2053 دولارا مقارنة بـ 2025 دولارًا، بداية الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيها للجرام للشراء و2602  جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3050 جنيهاً للبيع و 3040 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3486 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24.400 جنيه

أسعار الفائدة 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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