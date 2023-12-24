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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال زيارته المفاجئة لمدرستين| وزير التعليم: سجلوا الغياب وامنعوا الإجازات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم

قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، بجولة مفاجئة في مدرستين بحى الأسمرات بالقاهرة، والعمرانية بالجيزة؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وبدأ الوزير جولته المفاجئة بزيارة مدرسة “تحيا مصر” الابتدائية التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها 4200 طالب.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الفصول في المدرسة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين.

وشدد أيضا خلال الجولة في المدرسة على تكثيف المتابعة الميدانية يوميا لجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية وإجراء زيارات مفاجئة من قبل الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية، وتكريم المعلمين المتميزين وفقا لأدائهم ومواجهة السلبيات.

واطلع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي عكست انتظام حضور الطلاب في المدرسة، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف للمعلمين، ووجه بعدم السماح بالإجازات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدرسة “ثورة التصحيح” الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها 2145.

وقد تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أحد الفصول الدراسية للصف الثانى الإعدادى أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، مؤكدا أهمية التركيز أيضا على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً أحد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث أثنى على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وإيصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدير المدرسة بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكترونى، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسى.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

جدير بالذكر أن جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم تأتي في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم
وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمدرستين اليوم

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