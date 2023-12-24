الطماطم بـ10 جنيهات والخيار بـ15.. تعرف على آخر أسعار الخضراوات بالأسواق

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الخضراوات في سوق القناطر الخيرية، اليوم الأحد.

وقال أحمد محسن، أحد تجار الخضار، إن سعر الطماطم 10 جنيهات، وسعر الخيار 15 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الرومي 15 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البطاطس 20 جنيهًا، وسعر البصل الأبيض 20 جنيها، وسعر البصل الأحمر 25 جنيهًا، وسعر الفلفل الحراق 16 جنيها، وسعر الباذنجان الكيلو ونصف 10 جنيهات.

أما سعر الليمون 20 جنيهًا، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات، وسعر البروكلي 10 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان 30 جنيها.

وأشار محسن إلى أن اسعار الخضراوات بدأت في الانخفاض في السوق، وأعلى سعر هو سعر الثوم وهو 60 جنيها للكيلو، وعليه إقبال ضعيف للغاية بسبب سعره المرتفع، بينما يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء باقي الخضراوات بسبب أسعارها المعقولة.

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