عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب لايصدق.. الاحتلال يرتكب إبادة في جياليا وجرافاته تدهس جثامين شهداء غزة

كشف مسئول فلسطيني في الدفاع المدني بقطاع غزة أن منطقة جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف الاحتلال وأن القصف لم يقتصر على الشمال فقط بل على كافة الأرجاء بشكل مستمر وهو الأمر الذي كانت نتيجته فاجعة جديدة بسقوط عدد كبير من الشهداء.

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

اغتصاب ومقابر جماعية لأحياء.. ناجون من دارفور يفضحون فظائع الدعم السريع

من الاغت.صاب إلى التجويع.. أسرى الاحتلال يفضحون أكاذيب نتنياهو حول المقاومة.. صور

2053 دولارا للأونصة.. ماذا حدث لأسعار الذهب في العالم؟

وأضاف أن الأمر البشع وهو أن عددا كبيرا ممن ماتوا تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم.

وأفاد بأن آليات الاحتلال دهست عددا من جثامين الشهداء وجرفتهم بالجرافات.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء يوجدون تحت أنقاض البنايات المستهدفة في الشمال.

وذكر أن "عمل الدفاع المدني الآن بدائي بسبب غياب المعدات والآليات الثقيلة".

وأشار إلى أن عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 40 شهيد منذ بدء العدوان على غزة، كاشفًا أن الاحتلال يمنع  الناس من انتشال الأحياء من البنايات المدمرة عبر استهدافهم.

صادم جباليا إبادة جماعية الصهيوني تحللت جثامينهم جثامين الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز

موضوعات متعلقة

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

اعتراف مسئول صهيوني بارتباط سفينة المحيط الهندي بصلتها بالإحتلال

إضراب عام في مطار جنيف الدولي.. اعرف السبب

هل اتخذ قرار توجيه ضربة للحوثيين في أمريكا؟

مزاعم جديدة تنشرها صحيفة أمريكية عن جريمة مروعة لفاجنر الروسية بدولة أفريقية

بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا احتجاجا على مقتل صحفيين

الرئيس التونسي يدلى بصوته برفقة قرينته في الانتخابات المحلية.. وهذا ماقاله

مؤشر بورصة الكويت العام ينخفض 24 نقطة اليوم

ترشيحاتنا

3 فبراير.. الحكم فى دعوى برنامج التعليم المفتوح

رعب لايصدق.. الاحتلال يرتكب إبادة في جياليا وجرافاته تدهس جثامين شهداء غزة

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

تعرف على حكام مباريات نصف نهائي السوبر المصري

جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ مضاد للدبابات على منزل شمال إسرائيل

علاقة مشبوهة وحشيش .. حكاية البلوجر آية إيهاب من الشهرة لسجن النساء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ