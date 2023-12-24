رعب لايصدق.. الاحتلال يرتكب إبادة في جياليا وجرافاته تدهس جثامين شهداء غزة

كشف مسئول فلسطيني في الدفاع المدني بقطاع غزة أن منطقة جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف الاحتلال وأن القصف لم يقتصر على الشمال فقط بل على كافة الأرجاء بشكل مستمر وهو الأمر الذي كانت نتيجته فاجعة جديدة بسقوط عدد كبير من الشهداء.

وأضاف أن الأمر البشع وهو أن عددا كبيرا ممن ماتوا تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم.

وأفاد بأن آليات الاحتلال دهست عددا من جثامين الشهداء وجرفتهم بالجرافات.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء يوجدون تحت أنقاض البنايات المستهدفة في الشمال.

وذكر أن "عمل الدفاع المدني الآن بدائي بسبب غياب المعدات والآليات الثقيلة".

وأشار إلى أن عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 40 شهيد منذ بدء العدوان على غزة، كاشفًا أن الاحتلال يمنع الناس من انتشال الأحياء من البنايات المدمرة عبر استهدافهم.