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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أي تعديات أو إشغالات. 

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس القناطر الخيرية بقرى سندبيس وأجهور الصغرة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٧ حالات تعدٍ على مساحة ٢٢٠٠ م2 ، وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضية بسقف خرساني وقواعد مسلح وأعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية  وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والعميد شريف الدخاخني مأمور مركز القناطر الخيرية. 

وأكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1741) حالة أراضي زراعية بمساحة (99فدان و7 قيراط و17 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين . 

وشددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.

 وأشار إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية.

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