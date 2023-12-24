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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فاكسيرا تلبي 60% من احتياجات افريقيا للقاحات والأدوية بحلول عام 2040

صدى البلد

أكد وزارة  الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال   اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.

وأثنت  وزارة الصحة والسكان، على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، والذي يضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.

وأشارت الوزارة  إلى أنه  تم التشديد  خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» للانعقاد بشكل دوري، وذلك للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تواجه الشركة، واستغلال الخبرات، بما يعود بالنفع على الشركة.

واستعرض الاجتماع  الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، والتي تضمن التطور المتسارع والمستمر في تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، والتكامل مع الشركات العاملة في هذا المجال، بما يساهم في إنجاز خطة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.

وتابعت «الوزارة » إلى أنه تم التشديد  على مواصلة العمل  لاستكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي «ب» للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع ٦٠ طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع «ڤاكسيرا» الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٠٠ مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوچستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن توطين صناعة اللقاحات في مصر، من الموضوعات الرئيسية، التي أصبحت مسألة أمن قومي، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة عدد كبير من الأدوية واللقاحات في مصر، مهما بلغت تكلفة إنتاج هذه اللقاحات والأدوية.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور حسين محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى عقد عدة دورات تدريبية على رأس العمل بالشركة وفي الخارج، بالتعاون مع المنظمات العالمية، في مجالات التصنيع الكامل للقاحات، ورفع كفاءة العمل المرجعي لشلل الأطفال، وإدارة مشروعات نقل تكنولوجيا التصنيع، وذلك في إطار الاستثمار الفعال في العنصر البشري.

وأضاف الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» أن الشركة تمتلك قدرات بشرية ذات خبرة جيدة في مجال تصنيع اللقاحات، حيث بلغت نسبة العمالة الفنية بمجالات الانتاج والجودة والرقابة على الإنتاج، والتسجيل، واليقظة الدوائية، ومسئولي سلاسل الإمداد والتبريد 47%، لافتا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين، سواء في داخل أو خارج البلاد، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بمجال تصنيع اللقاحات، مثل منظمة الصحة العالمية، واتحاد مصنعي اللقاحات بالقارة الأفريقية.

 

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