سلوى عثمان تكشف لـ "صدى البلد" عن مشاركتها في مسلسل المعلم

تشارك الفنانة سلوى عثمان، في مسلسل "المعلم "، المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

كشفت الفنانة سلوى عثمان "لصدى البلد " عن دورها في المسلسل حيث تقوم بدور سيدة بسيطة تعمل في سوق السمك، وأضافت أن الدور مختلف تماماً عن ما قدمته من قبل.

وأعربت عن سعادتها فى العمل مع النجم مصطفى شعبان خاصة أنها المشاركة الثانية معه بعد مسلسل أيوب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حيث يتناول حالة الصراع بين أحد التجار ومنافسيه؛ للسيطرة على تجارة بيع الأسماك.

ويشارك في بطولة العمل: سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، و آخرين وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.