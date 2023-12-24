بـ 150 ألف جنيه.. اشتر سيارة هاتشباك أوتوماتيك

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة هاتشباك وبسعر مناسب، حيث تتمتع أغلب تلك الطرازات بحجم متوسط، مع ابعاد خارجية متقاربة نسبيًا، والتي تمنحها الأفضلية في عملية الاصطفاف والقيادة أيضا، إلى جانب القدرات والتجهيزات التي تقدمها كل علامة تجارية.

اوبل كورسا 1999

وتعتبر السيارة اوبل كورسا من اشهر طرازات الهاتشباك، وظهرت احد اصداراتها للبيع على الانترنت، حيث تنتمي إلى موديلات 1999، وحالة خارجية جيدة، ولعل ابرز ما يميز هذه النسخة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

اوبل كورسا 1999

وتأتي السيارة اوبل كورسا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي محدث، مع صادم أمامي معدل بشكل رياضي، وجنوط تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة حيث تقدم بإطلالة رياضية أيضا، وظهرت السيارة بمصابيح امامية معدلة، وشبكة أمامية ذات لمسات حمراء، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج.

اوبل كورسا 1999

وتضم السيارة اوبل كورسا 1999 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مقاعد من الجلد، مع تجاليد للأبواب من الداخل، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX، ومكيف هواء، بالإضافة إلى زجاج أمامي كهربائي التحكم، مع محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر.

اوبل كورسا 1999

بـ 150 الف جنيه .. اشتري سيارة هاتشباك "أوتوماتيك"

ظهرت السيارة اوبل كورسا "أوتوماتيك" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع عبر الإنترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية قدرها 150 ألف جنيه.