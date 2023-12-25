أخبار التعليم| جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

"حوار مجتمعي تربوي" يكشف مخالفات جدول امتحانات نصف العام بالقاهرة لطلاب الابتدائي

أصدر مسئولو جروب “حوار مجتمعي تربوي”، الذي يتحدث باسم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، ويتابعه وزير التربية والتعليم، بيانا عاجلاً للمطالبة بـ تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة لطلاب المرحلة الابتدائية.

رعاية المبتكرين يهنئ فريق Go Green لحصده المركز الأول بمسابقة صناع التغيير

تقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتهنئة لفريق Go Green من جامعة جنوب الوادي، وذلك بعد حصوله على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 125 ألف جنيه في مسابقة صناع التغيير (CM 2023).

رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس لجنة "مشروعات النواب" لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري.

حقوق عين شمس تخصص لجانا لـ«المتأخرين على الامتحانات».. والإحالة للتحقيق عقوبة التكرار

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير 2024.

خبير تربوي يطالب بإنشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار

كشف الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي عن تصوره وآماله للعام الجديد 2024 بشأن البرامج والكليات التي يطمح إلى وجودها بالإضافة لاستمرار دعم البحث العلمي في مصر.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل| وأمهات مصر: نطالب بتعديلها

أصابت جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 محافظة القاهرة ، أولياء الأمور بحالة من الغضب التي عبروا عنها بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

عميد تكنولوجيا التعليم بحلوان: الأنشطة الطلابية تساهم في نجاح الخريج في سوق العمل

أُقيمت مسابقة المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وقام الطلاب بعرض مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية والابتكارية وعرض قطع فنية ذات قيمة جمالية ثم عرض شغل المعرض الكشفي.

القمر يلتقي الأخوات السبع الليلة في سماء مصر

يقترب القمر الليلة من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

بيان هام وعاجل من كلية التجارة بجامعة المنوفية.. احذر الفصل النهائي

أعلنت كلية التجارة جامعة المنوفية تنبيه هام وعاجل لطلاب الشعبة العربي وشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023-2024.