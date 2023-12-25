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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ دراسات إسرائيلية: رغبة نتنياهو في النجاة من المحاكمة تدفعه لإطالة الحرب

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن الرغبة في النجاة من المحاكمة أهم ما يدفع بينامين نتنياهو لإطالة الحرب، فهو يحاول التسويق إلى وصوله لنصر حتى لو لم يحقق أي انتصارات ويخدع المجتمع الإسرائيلي بذلك، متابعا: «لو أسقط نتنياهو مدينة رئيسية في قطاع غزة وأصبحت تحت سيطرته بالكامل، سيصور ذلك على أنه نصر حاسم وينهي الحرب على هذه المسألة».

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن تحقيق أي نصر، لذلك مستمر في الحرب حتى لا يكن خارجا من المعركة مهزوما.

ويرى أنّ الجيش الإسرائيلي سيتوقف تماما عن انتهاكاته وينهي الحرب في الحالة التي يحقق بها أي نصر حتى لو كان «وهميا»، مشيرا إلى أن ظهور نتنياهو في إحدى مقاطع الفيديو وهو يحتضن والد محتجز إسرائيلي يعد مشهدا تمثيليا هدفه في المقام الأول الدعاية لما لها من أثر كبير في العمل السياسي، موضحا أن الشارع الإسرائيلي مشتعل والمواطنون يخرجون في احتجاجات كثيرة خاصة أسر المحتجزين ضد الحكومة ورئيس الوزراء.

 

 

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