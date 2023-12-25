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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم الإسكندرية تكرم الفائز في المسابقة العالمية للمهارات

تكريم الفائز في المسابقة
تكريم الفائز في المسابقة الوطنية

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية لحصوله على المركز الأول جمهوري في المسابقة الوطنية للمهارات مصر.

وحضر التكريم أمل حسان مدير عام التعليم الفني وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية وياسر متولي مدير مدرسة المياه والصرف الصحي.

وأوضح أبوزيد أنّ المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات  في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024 ، وتم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة  في 15 مهارة مختلفة مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب.

وأشار إلى أن هذه المسابقة تعمل على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

تدريب مهني وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل في الأسكندرية

 

وأكّد مدير المديرية على تقديم كل سبل الدعم لنصر ولجميع أبنائنا الطلاب المتميزين، فهم حملة راية الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وامتلاك مهارات البحث العلمي للاستمرار على منصات التتويج.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني وإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلي والدولي، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب  والمعلمين.

الاسكندرية التعليم الفني الثانوية الفنية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى

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