الكهرباء: انخفاض معدل استهلاك الوقود الربع الأخير من العام

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.

وأضافت مشالى خلال الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 انخفض إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

كما أوضحت مشالى أنه تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.

· ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل ايضاً شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال :

الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها .

المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها .

تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية .

وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار ، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار .