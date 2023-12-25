وكيل أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن مفاوضات اللاعب مع الأهلي

كشف الاعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات وكيل أحمد فتوح بشأن مفاوضات اللاعب مع الأهلي وتفاصيل عقده مع الزمالك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر حسابة بموقع فيسبوك: وكيل أحمد فتوح يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات اللاعب مع الأهلي.. ويكشف تفاصيل عقده مع الزمالك

وجاءت تصريحات وكيل احمد فتوح كالاتي: لعيب من الاهلي زميل فتوح في المنتخب كلمة للانتقال للاهلي ولكن مفيش حاجة رسمية ، كلة كان بيقول هنكلمك في انتقالات يناير.

وأضاف : تعاقد فتوح مع الزمالك ،الطرفين كان عندهم النية للتعاقد و لكن الظروف لم تكن تسمح ، حتي تم تقريب وجهات النظر و تم التعاقد.

وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية، قائلا:" بشكر نادي الزمالك علي ثقته فيا وفيه اوقات كان فاهمين الأوضاع غلط ولكن انا فخور اني كابتن نادي الزمالك وانا عمري ٢٥ سنة.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى نادي ومجلس الإدارة تعلم ذلك وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية وكانوا يعلموا رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "أشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب".

وتابع: "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".