جاء بنتائج سيئة.. "سي إن إن": بايدن يدفع ثمن دعمه لـ نتنياهو

ذكر تحليل لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، جاء بنتائج سيئة على بايدن.

وكانت أمريكا دعمت الاحتلال بأكثر من ٢٣٠ طائرة نقل عسكرية، علاوة على السفن، لكن بعد مرور أكثر من شهرين من الغارات الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، تتسع التوترات غير المسبوقة بشأن الحرب بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهم بايدن إسرائيل، على سبيل المثال، بتنفيذ قصف “عشوائي”.

واستخدم بايدن لغة صريحة للغاية، وهو مارد عليه الإسرائيليين، الذين يصرون على أنهم يحاولون إنقاذ المدنيين وان حماس هي من تستخدام الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية.

تتعمق الخلافات الدبلوماسية بعد أن أظهر تقييم جديد للاستخبارات الأمريكية، نقلته شبكة سي إن إن حصرياً ، أن ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي تستخدمها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة مما يسمى "القنابل الغبية".

تمكنت شبكة "سي إن إن"، من الوصول إلى داخل مستشفى ميداني في جنوب غزة، حيث تحدث الضحايا عن قصص أظهرت الحقائق المروعة للحرب، معتبرة أن الحرب علي غزة سوف تعزل إسرائيل دوليا.

وحذرت من أن دعم البيت الأبيض القوي للاحتلال قد يؤدي إلى تعريض أهداف الأمن القومي للخطر بشدة.