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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

عسقلان
عسقلان

أظهر مقطع فيديو علي منصة “إكس”، لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان بما لا يقل عن 12 صاروخا.

ودوت صفارات الإنذار في المنطقة الصناعية الجنوبية في عسقلان، وكذلك في بلدات نتيف هسارة وزكيم وكرميا المجاورة.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا عسقلان وغلاف غزة برشقة صاروخية”.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم، تدمير 4 آليات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان و9 آليات متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

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وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “دمرنا 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وأضافت: “دمرنا 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وتابعت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة”.

المقاومة الفلسطينية عسقلان

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