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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بالكامل.. والاحتلال يعلن السبب

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، عن سبب انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك عقب انتشار تقارير حول تسبب هجوم إلكتروني في الأمر.

انقطاع الكهرباء في إسرائيل

قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، إن السبب كان خطأ وليس هجوما سيبرانيا.

وأشارت شركة الكهرباء إلى بلاغات من السكان في جميع أنحاء البلاد حول انقطاع التيار الكهربائي، وذكرت أن "الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون في جميع أنحاء البلاد ليست نتيجة هجوم سيبراني، بل عطل في وحدة إنتاج تزود بـ 250 ميجاواط”.

وبحسب الشركة، نفذ النظام عملية "فصل أحمال" ويتم الآن تشغيل وحدات توليد جديدة للتغلب على الخلل، وفي بعض الأماكن، عادت الكهرباء.

وفي وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أبدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، شكوكا حول وجود "هجوم سيبراني" أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في البلاد. 

وبحسب الصحيفة، أبلغ المواطنون عن انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات.

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