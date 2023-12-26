أخبار الفن| أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة.. رامي عياش يروي كواليس تحضيره لـ«ما بنساك»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

نشرت الفنانة روبي، تعليقا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، ترد فيه على الانتقادات التي طالت أغنيتها الأخيرة "3 ساعات متواصلة".

يا رب شفاك.. عنبة يتعرض إلى وعكة صحية شديدة

نشر الفنان عنبة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن عن تعرضه لأزمة صحية.

صورها في كييف.. رامي عياش يروي كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك

كشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

تفاصيل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قبل انطلاقه

تنطلق اليوم الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام في دورة استثنائية، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «السينما.. درع العقول وسيف المبدعين»