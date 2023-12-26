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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط التقديم وسحب الملف لوظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التقديم علي وظيفة معاون نيابة إدارية، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات (طنطا والمنصورة ودمياط والإسكندرية والفيوم وأزهر أسيوط وبني سويف والمنيا وأزهر المنيا وأسوان) من دفعة 2023 ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

مكان وموعد التقديم بالنيابة الإدارية

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

أعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

شروط التقديم بالنيابة الإدارية

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

  1. - وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
  2. - بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
  3. - يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
  4. - أن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

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