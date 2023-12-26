شروط التقديم وسحب الملف لوظيفة معاون نيابة إدارية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التقديم علي وظيفة معاون نيابة إدارية، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعات (طنطا والمنصورة ودمياط والإسكندرية والفيوم وأزهر أسيوط وبني سويف والمنيا وأزهر المنيا وأسوان) من دفعة 2023 ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مكان وموعد التقديم بالنيابة الإدارية

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.



أعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

شروط التقديم بالنيابة الإدارية

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة: