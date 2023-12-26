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رئيس التحرير
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تعليم

امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة.. تفاصيل ما سيناقشه الأعلى للجامعات باجتماعه المقبل

صدى البلد

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه المقبل يوم السبت بجامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس.

وأضاف المصدر لصدى البلد إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتناول عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق الخاصة بالجامعات من بينها متابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الاول، والقيام بالاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

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وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأيضا التأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني.


أكد على أن سيتم أيضا مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات بالتزامن مع أعياد الميلاد.

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

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