موجة تقلبات جوية في هذا الموعد.. رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الذهب.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبزها خلال التقرير التالي:



عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاعات الجديدة في الأسعار".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه

استعرضت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



مش ده معروف| جهاد جريشة يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا، محمد معروف، ليس هو معروف الذي نعرفه، وذلك بسبب الابتعاد عن إدارة المباريات، وهذا له تأثير على الأداء بالمباراة.



أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الساعات الحالية تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، والطقس يكون دافئ خلال فترة النهار، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.



ذروتها الخميس|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عن أسباب انتشار متحور كورونا الجديد، قائلاً إن المتحور ظهر في شهر أغسطس الماضي وبدأ ينتشر في 41 دولة بسبب غياب الثقافة والاستهزاء بفيروس كورونا وغياب التدابير الوقائية.



بمشاركة 55 دولة.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تفاصيل عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إن كل عام يزداد الإقبال على المعرض، ليس للمصريين فقط، بل من كل دول العالم، مشيرا إلى أنه يؤكد ريادته.



الحكومة العراقية تدين استهداف الجانب الأمريكي لمواقع عسكرية بالبلاد

أدانت الحكومة العراقية استهداف الجانب الأمريكي مواقع عسكرية عراقية واستشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



نتنياهو: نعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول أخرى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية نقلت عن رئيس الحكومة " نتنياهو" قوله، إنه يعمل على تحقيق "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول أخرى".