مبيعملش باص صح| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الأهلي

علق رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، على أداء إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، "إمام عاشور، لم يكن له أي دور خلال المباراة، وكان يقف في وسط الملعب دون تأثير، ومعملش باص صح".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر بكأس السوبر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في موسمه الجديد.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13لفيوتشر.