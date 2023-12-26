إيقاف محمد إبراهيم وتغريم باتشيكو| تعرف على عقوبات السوبر المصري

‏قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري عددا من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات، وجاءت كالتالي :

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربع مباريات و غرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات.

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني و الجهاز الإداري للاعتراض الجماعي.

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي.