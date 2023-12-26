لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور صفقة الموسم

أشاد ماهر همام، نجم منتخب مصر السابق، بأداء نجم النادي الاهلي إمام عاشور بعد تألقه اللافت خلال لقاء سيراميكا كليوباترا.



وكتب ماهر همام لاعب الأهلى السابق عبر حسابه على فيسبوك: "إمام عاشور صفقة الموسم".

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره فيوتشر على ملعب محمد بن زايد، يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءا، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في البطولة المقامة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر بنهائي السوبر

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات السوبر المصري.