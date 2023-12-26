إعلامي يكشف حجم إصابة الشناوي بعد إجرائه للفحوصات الطبية

أكد الإعلامي امير هشام، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكتب امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "طبيب الأهلي يعلن الأشعة والفحوصات أثبتت إصابة محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية وإصابة ياسر إبراهيم بشد خفيف في العضلة الضامة وبدأ الثنائي في تنفيذ برنامج تأهيلي اليوم".

وتمكن المارد الأحمر من حجز مقعده في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بعد الإطاحة بنظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس السوبر، فيما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمباراة فيوتشر إف سى في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد.