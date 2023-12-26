احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

تساعد الثلاجة على إبقاء الطعام طازجًا لفترة أطول، ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الطعام أو انتشار البكتيريا.

فيما يلي 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة، بالإضافة إلى نصائح لتجنبها وذلك وفقا لما جاء في موقع The Kitchn

عدم وضع الطعام في الثلاجة بسرعة كافية: يجب وضع الطعام الطازج في الثلاجة في غضون 2 ساعة من الطهي أو شرائه.

وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة: يمكن أن يؤدي وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للثلاجة، مما قد يؤدي إلى تلف الطعام الآخر.

عدم تغطية الطعام بشكل صحيح: يمكن أن يؤدي عدم تغطية الطعام بشكل صحيح إلى انتشار البكتيريا.

وضع الطعام في الثلاجة في درجات حرارة غير صحيحة: يجب ضبط درجة حرارة الثلاجة على 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

عدم تنظيف الثلاجة بانتظام: يمكن أن يؤدي تراكم الأوساخ والبكتيريا في الثلاجة إلى تلف الطعام.

عدم استخدام رفوف الثلاجة بشكل صحيح: يجب استخدام رفوف الثلاجة العلوية لتخزين الأطعمة المطبوخة أو الجاهزة للأكل، بينما يجب استخدام رفوف الثلاجة السفلية لتخزين اللحوم والأسماك.

عدم تخزين الطعام لفترات طويلة جدًا: يجب تخزين الطعام في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 7 أيام.

حفظ-الطعام-في الثلاجة



نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة في حفظ الطعام بالثلاجة:

ضع الطعام الطازج في الثلاجة في غضون 2 ساعة من الطهي أو شرائه.

اترك الطعام الساخن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة.

غطي الطعام بشكل صحيح لتجنب انتشار البكتيريا.

ضبط درجة حرارة الثلاجة على 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

نظف الثلاجة بانتظام باستخدام محلول من الماء والخل.

استخدم رفوف الثلاجة بشكل صحيح.

لا تخزن الطعام لفترات طويلة جدًا.