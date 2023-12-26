قناة الكأس تفجر مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري القطري

اقترب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة نهاية الموسم الحالي.

كشفت تقارير قطرية عن اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل عن صفوف فريق الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، إلى أحد أندية الدوري القطري.

ونشر الحساب الرسمي لـ قنوات الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي على موقع X: "مصادر للكأس.. المالي أليو ديانج لاعب الأهلي المصري مرشح للانضمام إلى أحد أنديتنا في يناير المقبل.

ويعاني أليو ديانج في الفترة الحالية من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، حيث لم يبدأ أساسيًا في أي لقاء من الثلاث لقاءات في بطولة كأس العالم للأندية، حيث دخل بديلًا في لقاء الاتحاد السعودي.

