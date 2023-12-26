تصريحات نارية من طاهر أبوزيد ضد كولر وموديست

أكد طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن تحقيق الفريق للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية هو إنجاز وأمر مشرف للكرة المصرية.

وقال طاهر في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090: مش عاوز أعلق على أداء أنتوني موديست، لأن كلامي ممكن يزعل الناس، فالأحسن إني متكلمش عنه خالص.

وتابع طاهر أبوزيد: أتمنى أن يحقق الأهلي لقب السوبر يوم الخميس، وأن يستمر النادي في تحقيق الإنجازات، وكلنا خلف الفريق والإدارة مهما كانت الأسماء.

وأكد أن الأهلي يقدم مستويات جيدة خلال الفترات الماضية مع المدرب السويسري مارسيل كولر، مشيرا إلى أن أداء الفريق ليس بالممتع والثابت في معظم المباريات.

وقال: السويسري مارسيل كولر مدرب مقبول، ولكنه مش مدرب رائع يقود الأهلي لسنوات طويلة ويحقق إنجازات.

وأضاف أسطورة الأهلي: مش عاوز أقول إن كولر مدرب عادي أوي، ولكن خلينا نقول مقبول بسبب النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.