طاهر أبوزيد يفجر مفاجأة بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

أكد طاهر أبوزيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ارتباط اسمه بالترشح لانتخابات القلعة الحمراء، خلال السنوات المقبلة، شرف كبير له.

وقال طاهر، في تصريحات خلال برنامج "كورة في الـ90"، المذاع عبر راديو 9090: "الحديث عن انتخابات الأهلي والترشح لها سابق لأوانه، خاصة أنه مازال يتبقى عامان على مدة المجلس الحالي، وهذا وقت كبير جدًا".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "من الممكن الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، ولكن مازال هناك وقت للتفكير بشكل جيد قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي".

وتابع: "نحن نلبي نداء النادي الأهلي في أي وقت ومنقدرش نقوله لأ، ولو النادي محتاج طاهر أبوزيد بكرة هكون تحت أمره"