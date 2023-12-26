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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار| زعلوك ينضم إلى الأهلي قبل نهائي السوبر المصري

الاهلي
الاهلي

شارك محمد زعلوك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري.

وتواجد زعلوك في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من نزلة البرد التي كانت وراء غيابه عن مران الفريق مؤخرًا.

وتمكن المارد الأحمر من حجز مقعده في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس السوبر، فيما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمباراة فيوتشر إف سى في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد.

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