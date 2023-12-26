مكانه الزمالك| ناقد رياضي يطالب إدارة الأبيض بالتفاوض مع هذا اللاعب

طالب الناقد الرياضي شادي عيسى مسئولو النادي الزمالك بسرعة التفاوض مع اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز "

وكتب شادى عيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "محمد الشيبي مكانه الزمالك..ياريت ادارة الزمالك تشتغل على الموضوع ده"

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

