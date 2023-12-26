محمد إبراهيم ينفي علاقته بالمنشور المسيء للحكام

نفى محمد إبراهيم نجم نادى سيراميكا كليوباترا، علاقته بالبوست المنتشر له على منصات التواصل الاجتماعى، الخاص بسخريته من التحكيم المصرى، حيث نشرت صورة اللاعب وعلقت "عايزين حكام من الصين".

وكتب محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على تويتر: لا يوجد لي علاقة بهذا الحساب وليس لدي أي حسابات على فيس بوك".

يذكر ان محمد إبراهيم تم طرده بالامس من مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا وتم ايقافه اليوم 4 مباريات و غرامة ٢٠ ألف جنيه عقب طرده.

عقوبات لجنة المسابقات

وجاءت العقوبات كالتالي :

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات و غرامة ٢٠ ألف جنيه للطرد بسبب السلوك غير الرياضي، لما بدر منه تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر.

- توقيع غرامة ٢٥ ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والجهاز الإداري للاعتراض الجماعي .

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر، ريكاردو فوروموسينيو ٢٠ ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي، بعد تلقيه اتصال تليفوني من مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو لتنهئته بالتأهل لنهائي السوبر على حساب بيراميدز.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفيوتشر، شهدت طرد محمد إبراهيم، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على محمد معروف، حكم اللقاء.