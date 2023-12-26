لاعب الزمالك يعلن جاهزيته للمشاركة مع الفريق: الحمد لله 100%

أعلن مصطفى شلبي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزيته للعودة للتدريبات ومن ثم المباريات.

ونشر مصطفى شلبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورته وعلق قائلا : الحمد لله 100 %" في اشارة الى اتمام جاهزيته بصورة كاملة للعودة من جديد إلى الملاعب.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

