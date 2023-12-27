الإمارات تحذر الشركات والأفراد من الهجمات السيبرانية

دعا مجلس الأمن السيبراني، بدولة الإمارات، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية التي عادة ما ينشط منفذوها بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد وموسم الإجازات.



وأكد "المجلس" بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات، ونشر الوعي الأمني بين الموظفين والأفراد للتصدي لمثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات بشكل استباقي.



وذكر أن المخترقين يستغلون ظروف الإجازات والاحتفالات بالعام الميلادي الجديد على مستوى العالم، التي يكثر فيها الاعتماد على الخدمات الرقمية، لتنفيذ الهجمات السيبرانية التي قد تضر بالآخرين في حال وقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.



ونبه مجلس الأمن السيبراني إلى أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.



وأوضح المجلس أن التحول الرقمي المتسارع أسهم في فتح الأبواب للمخترقين، ليتمكنوا من خلالها من الوصول إلى البنى التحتية الإستراتيجية في القطاعات المختلفة على مستوى العالم.