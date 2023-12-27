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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل إمام عاشور حزين لانضمامه للنادي الأهلي؟.. نجم الفريق يرد بهذه الطريقة

امام عاشور
امام عاشور

أثار النجم إمام عاشور، الجدل بعد احتفاله المثير عقب انتهاء مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر المصري للأبطال، حيث ذهب للكاميرات وظهر وكأنه يبكي من الفرح.

وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح عبر حسابه علي فيسبوك "‏ده رد إمام عاشور على من يقول إنه ندمان بشدة على الانتقال للنادى الأهلي".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة
ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في موسمه الجديد.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13 لفيوتشر. 

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