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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالفيوم يواصلون رسالتهم عبر برنامج "المنبر الثابت"

صدى البلد

 ،أقيمت فعاليات:" المنبر الثابت" بأوقاف الفيوم بالتعاون مع علماء الأزهر الشريف تحت عنوان:"الإمام أحمد بن حنبل مولده ونشأته وجهوده العلمية"،وذلك برعاية كريمة من معالي وكيل الوزارة الدكتور /محمود الشيمي ، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم ،وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير

 

وخلال هذه اللقاءات قال العلماء :ولد الإمام أحمد بن حنبل في بغداد عام (164)هجريًأ،وتوفى أبوه وعمره ثلاث اعوام فنشأ يتيمًا،وبدأ رحلته في طلب العلم وعمره لا يتجاوز ال( 15)عامًا،فكان عالمًا شهيرًا ذائع الصيت وهو في مستهل شبابه،قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو الإمام حقا،وشيخ الإسلام صدقا،وقد روى عنه الأحاديث أصحاب الكتب الستة،فحدث عنه البخاري ومسلم،وروى عنه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة،وله كتاب شهير في الحديث وهو "المسند"،ومن ملامح التجديد عنده ما فعله ابن حنبل في علوم السنة،فكان( رحمه الله)يسعى إلى تدوين السنة وارتحل لطلب الحديث فكان يحفظ ما بلغ ألف ألف حديث،وكان له .

 

كذلك جهود كبيرة في الفقه حتى أجاب على حوالي ستين ألف مسألة،وشهد له الإمام الشافعي بذلك قائلًا: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من الإمام أحمد بن حنبل،وتوفى الإمام أحمد بن حنبل(رحمه الله) في الثاني عشر من ربيع الأول سنة 241 هـ وكان عمره 77 عامًا وكانت جنازته كبيرة جدًا حتى قيل إنه لا يوجد جمع في الجاهلية ولا في الإسلام اجتمع في جنازة

 

 

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