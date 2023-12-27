مقترح مصري لوقف الحرب.. صحف القاهرة تبرز نشاط الحكومة وتطورات الأوضاع في فلسطين

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على نشاط الحكومة، أمس، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فمن جانبها، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "اقتصادية القناة.. منطقة استثمارية واعدة وقادرة على المنافسة" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد - خلال لقائه، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أن الدولة المصرية تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

ونقلت عن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، القول: "إنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية، وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تقدر بـ 908 ملايين دولار.

الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وفي شأن حكومي ثان، وتحت عنوان "إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.. مدبولي يشيد بدور قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة" أشارت (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت؛ لاستعراض بعض ملفات عمل الوزارة - الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجميع القطاعات الأخرى، وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر.

وتحت عنوان "التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" نشرت (الجمهورية) وقائع الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولي شدد - خلال الاجتماع - على ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن وزير البترول استعرض - خلال الاجتماع - موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام، مؤكداً ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.

وتحت عنوان "معيط: 530 مليار جنيه للدعم و397 للصحة و591٫9 للتعليم بالموازنة الحالية" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكا وصمودا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية، خلال السنوات الماضية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الخارجية والداخلية، متوقعا أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام المالي 2025/2024، في ظل ظل البنية التحتية المتطورة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية القوية التي تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ بوصفه قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي يتم الراهن عليها في عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية، القول:"إن الدولة تبذل جهودا ملموسة، لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتا إلى تبنى الحكومة برامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء".

ومن ناحيتها، كتبت (الجمهورية) تحت عنوان "بتوجيهات رئاسية.. مخزن إستراتيجي عملاق للسلع التموينية بالفيوم.. باستثمارات 1.5 مليار جنيه" أن وزير التموين والتجرة الداخلية الدكتور على المصليحي أكد - خلال وضعه حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي - كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لشهور.

وحول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه بينما أوشكت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة على إكمال شهرها الثالث فإن الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع لا تقتصر على القصف الجوي والمدفعي الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب .. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال واصلت عدوانها لليوم 81 على التوالي عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله في منشور على منصة "إكس" إن فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصا مروعة عن المعاناة التي خلفتها الانفجارات، مضيفا أن طفلا فقد عائلته بأكملها في في قصف المخيم وهناك ممرض في المستشفى مني بنفس الخسارة إذ استشهدت عائلة بأكملها.

وأضافت الصحيفة أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلنهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن المرصد أنه تلقى معلومات ن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة من ضمنهن عشارات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن وتفتيشهين من الجنود وتعرض العديد منهن للتحرش الصريح والتنكيل وتهديد معتقلات بالاغتصاب.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في قطاع غزة إن 180 نازحة فلسطينية في مراكز الإيواء يضعن حملهن يوميا في ظروف غير آمنة في حين يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر الجفاف والمجاعة والأمراض.

وتحت عنوان "الارتباك مستمر في صفوف الاحتلال"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أمس بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن جيش الاحتلال قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة بالخطأ مما أثار حالة من السخط داخل إسرائيل خصوصا بين عائلات الأسرى التي تضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.

ونشرت (الأهرام) تحت عنوان "مقترح مصري «أولي» لوقف إطلاق النار في غزة" أن مصدر مسئول، أكد أنَّ ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي.. مشيرا إلى أنه ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة جميع الأطراف.

ولفتت الصحيفة إلى أن أن مصر قدمت - في وقت سابق - اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتحت عنوان "شكري والصفدي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري أكد - خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي - حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سـواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري؛ وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.

ونقلت عن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الـرؤى بين الجانبين؛ إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشـن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الجنوبية" نشرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد - خلال مشاهدته المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي، الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة - حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، مشيرة إلى أن وزير الدفاع التقى عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي للدولة.